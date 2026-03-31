Пезешкиан: Прекращение боевых действий против Ирана - главное условие нормализации

Полное прекращение боевых действий против Ирана является единственным решением для нормализации ситуации.

Как передает Report, об этом иранский президент Масуд Пезешкиан заявил в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Антониу Коштой.

"Решением для нормализации ситуации является прекращение действий США и Израиля (против Ирана - ред.). Мы ни на каком этапе не стремились к напряженности и войне и обладаем необходимой волей для завершения этой войны при соблюдении некоторых условий, особенно при наличии необходимых гарантий неповторения агрессии", - приводит слова иранского президента его пресс-служба.

По словам Пезешкиана, любое внешнее вмешательство под любым предлогом в эту войну и текущую ситуацию в регионе повлечет за собой опасные последствия. Он посоветовал европейским странами скорректировать свою политику в отношении Ирана.