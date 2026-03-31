Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Пезешкиан: Прекращение боевых действий против Ирана - главное условие нормализации

    • 31 марта, 2026
    • 20:32
    Полное прекращение боевых действий против Ирана является единственным решением для нормализации ситуации.

    Как передает Report, об этом иранский президент Масуд Пезешкиан заявил в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Антониу Коштой.

    "Решением для нормализации ситуации является прекращение действий США и Израиля (против Ирана - ред.). Мы ни на каком этапе не стремились к напряженности и войне и обладаем необходимой волей для завершения этой войны при соблюдении некоторых условий, особенно при наличии необходимых гарантий неповторения агрессии", - приводит слова иранского президента его пресс-служба.

    По словам Пезешкиана, любое внешнее вмешательство под любым предлогом в эту войну и текущую ситуацию в регионе повлечет за собой опасные последствия. Он посоветовал европейским странами скорректировать свою политику в отношении Ирана.

    Масуд Пезешкиан Антониу Кошта Европейский совет Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке

