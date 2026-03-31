Антониу Кошта призвал Иран прекратить атаки на страны Ближнего Востока

Президент Совета ЕС Антониу Кошта в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом 31 марта выступил с призывом к снижению напряженности и проявлению сдержанности на фоне "чрезвычайно опасной" обстановки на Ближнем Востоке.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом Кошта написал в соцсетях.

"Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке крайне опасна. Сегодня в телефонном разговоре с президентом Пезешкианом я настоятельно призвал к деэскалации и сдержанности, защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры, а также к полному соблюдению всеми сторонами международного права. Гибель невинных людей, в том числе в школе в Минабе, вызывает глубокое сожаление", - отметил Кошта.

Для деэскалации ситуации президента Совета ЕС призвал Иран прекратить "недопустимые атаки на страны региона и активно участвовать в дипломатических усилиях, в частности в рамках ООН, для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе".

"Необходимо оставить место для дипломатии. ЕС готов внести свой вклад во все дипломатические усилия по снижению напряженности и поиску долгосрочного решения, которое положит конец боевым действиям, одновременно решая более широкие проблемы безопасности, создаваемые Ираном", - отметил Кошта.