Антониу Кошта призвал Иран прекратить атаки на страны Ближнего Востока
- 31 марта, 2026
- 16:19
Президент Совета ЕС Антониу Кошта в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом 31 марта выступил с призывом к снижению напряженности и проявлению сдержанности на фоне "чрезвычайно опасной" обстановки на Ближнем Востоке.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом Кошта написал в соцсетях.
"Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке крайне опасна. Сегодня в телефонном разговоре с президентом Пезешкианом я настоятельно призвал к деэскалации и сдержанности, защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры, а также к полному соблюдению всеми сторонами международного права. Гибель невинных людей, в том числе в школе в Минабе, вызывает глубокое сожаление", - отметил Кошта.
Для деэскалации ситуации президента Совета ЕС призвал Иран прекратить "недопустимые атаки на страны региона и активно участвовать в дипломатических усилиях, в частности в рамках ООН, для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе".
"Необходимо оставить место для дипломатии. ЕС готов внести свой вклад во все дипломатические усилия по снижению напряженности и поиску долгосрочного решения, которое положит конец боевым действиям, одновременно решая более широкие проблемы безопасности, создаваемые Ираном", - отметил Кошта.