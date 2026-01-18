Пезешкиан: Покушение на Верховного лидера равносильно объявлению полномасштабной войны

Покушение на Верховного лидера нашей страны равносильно объявлению полномасштабной войны иранскому народу.

Как передает Report, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в своем аккаунте X.

По его словам, если в жизни иранского народа существуют трудности и стесненные условия, то одной из главных причин этого являются давняя враждебность и бесчеловечные санкции правительства США и его союзников.