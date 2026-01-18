Пезешкиан: Покушение на Верховного лидера равносильно объявлению полномасштабной войны
В регионе
- 18 января, 2026
- 22:44
Покушение на Верховного лидера нашей страны равносильно объявлению полномасштабной войны иранскому народу.
Как передает Report, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в своем аккаунте X.
По его словам, если в жизни иранского народа существуют трудности и стесненные условия, то одной из главных причин этого являются давняя враждебность и бесчеловечные санкции правительства США и его союзников.
Последние новости
23:18
В Португалии завершилось голосование на президентских выборахДругие страны
23:04
Столкновения в Колумбии привели к гибели 27 человекДругие страны
22:44
Пезешкиан: Покушение на Верховного лидера равносильно объявлению полномасштабной войныВ регионе
22:29
NBC: Трамп нацелился на расширение ледокольного присутствия США в водах КанадыДругие страны
22:13
Премьер-министр Канады призвал обеспечить безопасность Арктики через НАТОДругие страны
21:55
Спецпредставитель Путина: Европе не удастся помешать США заполучить ГренландиюДругие страны
21:33
Бессент: США останутся в НАТОДругие страны
21:09
В Сирии достигнуто перемирие, нефтяные месторождения переходят под контроль правительстваДругие страны
20:34