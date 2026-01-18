Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Пезешкиан: Покушение на Верховного лидера равносильно объявлению полномасштабной войны

    В регионе
    • 18 января, 2026
    • 22:44
    Пезешкиан: Покушение на Верховного лидера равносильно объявлению полномасштабной войны

    Покушение на Верховного лидера нашей страны равносильно объявлению полномасштабной войны иранскому народу.

    Как передает Report, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в своем аккаунте X.

    По его словам, если в жизни иранского народа существуют трудности и стесненные условия, то одной из главных причин этого являются давняя враждебность и бесчеловечные санкции правительства США и его союзников.

    Pezeşkian: Ali rəhbərə qarşı sui-qəsd cəhdi tammiqyaslı müharibə elan edilməsinə bərabərdir

