İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Pezeşkian: Ali rəhbərə qarşı sui-qəsd cəhdi tammiqyaslı müharibə elan edilməsinə bərabərdir

    Region
    • 18 yanvar, 2026
    • 22:53
    Pezeşkian: Ali rəhbərə qarşı sui-qəsd cəhdi tammiqyaslı müharibə elan edilməsinə bərabərdir

    Ölkəmizin ali rəhbərinə qarşı sui-qəsd cəhdi İran xalqına qarşı tammiqyaslı müharibə elan edilməsinə bərabərdir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian özünün "X" hesabında yazıb.

    Onun sözlərinə görə, əgər İran xalqı çətin vəziyyətlərlə üzləşirsə, bunun əsas səbəblərindən biri ABŞ hökumətinin və müttəfiqlərinin uzun müddətdir davam edən düşmənçiliyi və qeyri-insani sanksiyalarıdır.

    İran kütləvi etirazlar Məsud Pezeşkia
    Пезешкиан: Покушение на Верховного лидера равносильно объявлению полномасштабной войны

    Son xəbərlər

    23:34

    Türkiyə XİN Suriyadakı atəşkəslə bağlı bəyanat yayıb

    Region
    23:24

    Kanadanın Baş naziri NATO-nu Arktikanın təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    22:53

    Pezeşkian: Ali rəhbərə qarşı sui-qəsd cəhdi tammiqyaslı müharibə elan edilməsinə bərabərdir

    Region
    22:42

    ABŞ maliyyə naziri: Avropa ölkələri Rusiyaya qarşı müqavimət göstərə bilmir

    Digər ölkələr
    22:25

    Putinin xüsusi nümayəndəsi: Avropa təslim olacaq, ABŞ Qrenlandiyanı əldə edəcək

    Digər ölkələr
    22:03

    Bessent: ABŞ NATO-da qalacaq

    Digər ölkələr
    21:44

    Qəzzanı idarə edəcək komitənin üzvləri məlum olub

    Digər
    21:33

    Bakıda dönərxanada baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    21:09

    Kanada 1 milyard dollara "Sülh Şurası"na qoşulmağı nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti