Пезешкиан подписал указ о деноминации нацвалюты Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о деноминации нацвалюты - риала.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом говорится в сообщении администрации президента.

"В целях реализации статьи 123 конституции Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан уведомил Центральный банк о вступлении в силу поправки к пункту (а) статьи 58 Закона о Центробанке, (предусматривающей деноминацию национальной валюты - ред.)", - говорится в заявлении.

Риал будет состоять из ста керанов - более мелкой единицы, носящей историческое название национальной валюты. Период постепенного перехода на утвержденную парламентом валюту займет три года, в это время разрешено использование денежных знаков как старого, так и нового типа.

Ранее Совет стражей конституции Ирана не счел постановление об удалении четырех нулей с купюр национальной валюты противоречащим конституции страны.