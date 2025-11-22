Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Пезешкиан подписал указ о деноминации нацвалюты Ирана

    В регионе
    • 22 ноября, 2025
    • 16:28
    Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о деноминации нацвалюты - риала.

    Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом говорится в сообщении администрации президента.

    "В целях реализации статьи 123 конституции Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан уведомил Центральный банк о вступлении в силу поправки к пункту (а) статьи 58 Закона о Центробанке, (предусматривающей деноминацию национальной валюты - ред.)", - говорится в заявлении.

    Риал будет состоять из ста керанов - более мелкой единицы, носящей историческое название национальной валюты. Период постепенного перехода на утвержденную парламентом валюту займет три года, в это время разрешено использование денежных знаков как старого, так и нового типа.

    Ранее Совет стражей конституции Ирана не счел постановление об удалении четырех нулей с купюр национальной валюты противоречащим конституции страны.

    Pezeşkian İranın milli valyutasının denominasiyası haqqında fərman imzalayıb

