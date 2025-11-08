Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Совет стражей конституции Ирана одобрил деноминацию нацвалюты

    В регионе
    • 08 ноября, 2025
    • 14:57
    Совет стражей конституции Ирана одобрил деноминацию нацвалюты

    Совет стражей конституции Ирана не счел постановление об удалении четырех нулей с купюр национальной валюты противоречащим конституции страны.

    Как передает Report, об этом в соцсетях заявил официальный представитель Совета Хади Тахан Назиф.

    "Законопроект... об удалении четырех нулей с купюр национальной валюты... после внесения в него исправлений в парламенте и повторного рассмотрения в Совете стражей не был признан противоречащим положениям шариата и конституции", - отметил он.

