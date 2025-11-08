Совет стражей конституции Ирана одобрил деноминацию нацвалюты
- 08 ноября, 2025
- 14:57
Совет стражей конституции Ирана не счел постановление об удалении четырех нулей с купюр национальной валюты противоречащим конституции страны.
Как передает Report, об этом в соцсетях заявил официальный представитель Совета Хади Тахан Назиф.
"Законопроект... об удалении четырех нулей с купюр национальной валюты... после внесения в него исправлений в парламенте и повторного рассмотрения в Совете стражей не был признан противоречащим положениям шариата и конституции", - отметил он.
