Совет стражей конституции Ирана одобрил деноминацию нацвалюты

Совет стражей конституции Ирана не счел постановление об удалении четырех нулей с купюр национальной валюты противоречащим конституции страны.

Как передает Report, об этом в соцсетях заявил официальный представитель Совета Хади Тахан Назиф.

"Законопроект... об удалении четырех нулей с купюр национальной валюты... после внесения в него исправлений в парламенте и повторного рассмотрения в Совете стражей не был признан противоречащим положениям шариата и конституции", - отметил он.