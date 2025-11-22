Pezeşkian İranın milli valyutasının denominasiyası haqqında fərman imzalayıb
Region
- 22 noyabr, 2025
- 16:54
İran Prezidenti Məsud Pezeşkian milli valyuta - rialın denominasiyası haqqında fərman imzalayıb.
"Report" "Tasnim"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə prezident administrasiyasının məlumatında bildirilib.
"İran İslam Respublikasının Konstitusiyasının 123-cü maddəsinin həyata keçirilməsi məqsədilə Məsud Pezeşkian Mərkəzi Bank haqqında Qanunun 58-ci maddəsinin (a) bəndinə (milli valyutanın denominasiyasını nəzərdə tutan - red.) düzəlişlərin qüvvəyə minməsi barədə Mərkəzi Banka bildiriş göndərib", - bəyanatda deyilir.
