Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Пезешкиан: Перемирие на Ближнем Востоке может стать основой для переговоров об окончании войны

    • 08 апреля, 2026
    • 21:23
    Перемирие на Ближнем Востоке может стать основой для переговоров об окончании войны в регионе.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении президента Ирана Масуда Пезешкиана в телеграм-канале.

    "Это перемирие может стать основой для переговоров с целью окончательного прекращения войны и гарантии отсутствия агрессии в регионе", - сказал он.

    Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пригласил делегации США и Ирана провести переговоры в столице страны 10 апреля.

    Масуд Пезешкиан Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Pezeşkian: Atəşkəs müharibənin başa çatmasına dair danışıqlar üçün təməl ola bilər
    Pezeshkian: Middle East ceasefire could form basis for talks to end war

    Последние новости

