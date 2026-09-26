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    Пезешкиан не считает, что встреча с Трампом была бы полезной

    В регионе
    • 26 сентября, 2026
    • 23:44
    Пезешкиан не считает, что встреча с Трампом была бы полезной

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что встреча с американским коллегой Дональдом Трампом бессмысленна, если Вашингтон не примет предложение Тегерана относительно Ормузского пролива.

    Как сообщает Report, об этом иранский президент заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

    "Какую проблему решит встреча с Трампом, если США не выполняют то, что мы подписали?" - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

    По его словам, Иран не допустит разблокировки Ормузского пролива для перевозки американского оружия.

    Ранее Трамп заявил, что отклонил иранский план по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.

    Масуд Пезешкиан Дональд Трамп Переговоры между США и Ираном Ормузский пролив
    Pezeşkian Trampla görüşün faydalı olacağına inanmır
    Pezeshkian says meeting with Trump would not be useful
    MiniBoss
    MiniBoss

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