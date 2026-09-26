Пезешкиан не считает, что встреча с Трампом была бы полезной
В регионе
- 26 сентября, 2026
- 23:44
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что встреча с американским коллегой Дональдом Трампом бессмысленна, если Вашингтон не примет предложение Тегерана относительно Ормузского пролива.
Как сообщает Report, об этом иранский президент заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира".
"Какую проблему решит встреча с Трампом, если США не выполняют то, что мы подписали?" - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.
По его словам, Иран не допустит разблокировки Ормузского пролива для перевозки американского оружия.
Ранее Трамп заявил, что отклонил иранский план по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.
Pezeşkian Trampla görüşün faydalı olacağına inanmır
Pezeshkian says meeting with Trump would not be useful
Последние новости
05:47
В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергииЭнергетика
05:15
WSJ: США не планируют продавать оружие КитаюДругие страны
04:57
Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе ФэрфордДругие страны
04:23
Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в СШАДругие страны
03:46
Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефтьДругие страны
03:19
Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West CoastДругие страны
03:01
Фото
Видео
При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
02:54
Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в КонгрессДругие страны
02:20