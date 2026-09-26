Пезешкиан не считает, что встреча с Трампом была бы полезной

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что встреча с американским коллегой Дональдом Трампом бессмысленна, если Вашингтон не примет предложение Тегерана относительно Ормузского пролива.

Как сообщает Report, об этом иранский президент заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

"Какую проблему решит встреча с Трампом, если США не выполняют то, что мы подписали?" - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

По его словам, Иран не допустит разблокировки Ормузского пролива для перевозки американского оружия.

Ранее Трамп заявил, что отклонил иранский план по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.