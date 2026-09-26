İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Pezeşkian Trampla görüşün faydalı olacağına inanmır

    Region
    • 26 sentyabr, 2026
    • 23:14
    Pezeşkian Trampla görüşün faydalı olacağına inanmır

    İran Prezidenti Məsud Pezeşkian bildirib ki, Vaşinqton Hörmüz boğazı ilə bağlı Tehranın təklifini qəbul etmədiyi təqdirdə, amerikalı həmkarı Donald Trampla görüşü əhəmiyyətsizdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İran rəhbəri "Al Jazerra" telekanalına müsahibəsində deyib.

    "ABŞ yazdıqlarımıza əməl etməyəndə, Trampla görüş hansı problemi həll edir?", - o jurnalistin sualına cavab verib.

    Onun sözlərinə görə, Hörmüz boğazının ABŞ silahlarının daşınması üçün açıq olmasına icazə verilməyəcək.

    Xatırladaq ki, Tramp İranın Hörmüz boğazında gəmiçiliyin bərpası ilə bağlı təklif etdiyi planı rədd edib.

    Məsud Pezeşkian Donald Tramp ABŞ-İran danışıqları Hörmüz boğazında gərginlik
    Пезешкиан не считает, что встреча с Трампом была бы полезной
    Pezeshkian says meeting with Trump would not be useful
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:39

    Tramp: ABŞ-nin İran üzərində qələbəsi neftin qiymətlərinin aşağı düşməsinə səbəb olacaq

    Digər ölkələr
    05:15

    Yasamal və Nizami rayonlarının bir sıra ərazilərində bu gün işıq olmayacaq

    Energetika
    04:48

    Niderlandda gənclər hərbi xidmətə çağırışın bərpası əleyhinə tətil keçirəcək

    Digər ölkələr
    04:28

    ABŞ Ferford bazası yaxınlığında həbslərdən sonra təhlükəsizliyi gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    03:59

    Polşa müdafiə nazirinin müavini ölkədə "Patriot" zavodunun tikintisi təklifini irəli sürüb

    Digər ölkələr
    03:38

    Tramp ABŞ-dən dizel yanacağı ixracının qadağan oluna biləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:07

    ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmir

    Digər ölkələr
    02:47

    Fransada barda atışma zamanı üç nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    02:16
    Foto
    Video

    İmişli Şəkər Zavodunda boş anbarda yanğın zamanı şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti