Pezeşkian Trampla görüşün faydalı olacağına inanmır
Region
- 26 sentyabr, 2026
- 23:14
İran Prezidenti Məsud Pezeşkian bildirib ki, Vaşinqton Hörmüz boğazı ilə bağlı Tehranın təklifini qəbul etmədiyi təqdirdə, amerikalı həmkarı Donald Trampla görüşü əhəmiyyətsizdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu İran rəhbəri "Al Jazerra" telekanalına müsahibəsində deyib.
"ABŞ yazdıqlarımıza əməl etməyəndə, Trampla görüş hansı problemi həll edir?", - o jurnalistin sualına cavab verib.
Onun sözlərinə görə, Hörmüz boğazının ABŞ silahlarının daşınması üçün açıq olmasına icazə verilməyəcək.
Xatırladaq ki, Tramp İranın Hörmüz boğazında gəmiçiliyin bərpası ilə bağlı təklif etdiyi planı rədd edib.
Пезешкиан не считает, что встреча с Трампом была бы полезной
Pezeshkian says meeting with Trump would not be useful
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