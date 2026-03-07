Пезешкиан извинился перед соседними странами и пообещал прекратить удары

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что временный руководящий совет Ирана постановил не наносить больше удары по странам региона, если не будет атак с их территории.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Isna".

Издание отмечает, что президент Ирана принес извинения соседним странам, заявив: "У нас нет вражды со странами региона".

Он добавил, что временный руководящий совет Ирана одобрил решение о том, что "никакие нападения или ракетные удары не будут наноситься по соседним странам, если только нападение на Иран не будет исходить из этих государств".

Пезешкиан также добавил, что решение об ударах по соседним странам вооруженные силы Ирана принимали самостоятельно.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.