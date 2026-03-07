İran Prezidenti qonşu ölkələrdən hücumlara görə üzr istəyib
Region
- 07 mart, 2026
- 11:29
Prezident Məsud Pezeşkian İranın hücum etdiyi qonşu ölkələrdən üzr istəyib.
"Report"un "İsna"ya istinadən verdiyi xəbərə əsasən, Pezeşkian bu barədə qərarın Müvəqqəti Rəhbərlik Şurasında qəbul edildiyini deyib.
"Dünən Müvəqqəti Rəhbərlik Şurası qonşu ölkələrə hücum etməmək və həmin ölkələrdən İrana hücum olmasa, raket atmamaq barədə qərar qəbul edib. Gəlin bir-birimizlə olan bütün fikir ayrılıqlarını, narahatlıqları və inciklikləri bir kənara qoyaq", - qeyd edib.
İran Prezidenti bildirib ki, bölgə ölkələri ilə düşmənçilikləri yoxdur: "Qonşularımızdan üzr istəyirəm. İrana qarşı hücum olmadığı təqdirdə qonşu ölkələrə heç bir hərbi müdaxilə edilməyəcək".
O, hücumların İranın silahlı qüvvələri tərəfindən müstəqil şəkildə edildiyini bildirib.
Son xəbərlər
11:48
Qohumunun 28 min manatını oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
11:46
Sabah "ASAN xidmət" və "ASAN kommunal" mərkəzlərində qeyri-iş günü olacaqSosial müdafiə
11:36
Rusiya Ukraynaya 29 raket və 480 dron atıb, ölənlər varDigər ölkələr
11:31
Azərbaycan Əfqanıstana pambıq yağı tədarük etməyə başlayıbBiznes
11:29
İran Prezidenti qonşu ölkələrdən hücumlara görə üzr istəyibRegion
11:26
Tehranda güclü partlayışlar eşidilirRegion
11:25
Səudiyyə Ərəbistanı paytaxta və neft infrastrukturuna dron hücumu barədə məlumat yayıbDigər ölkələr
11:22
İran Hörmüz boğazında neft tankerinə dronla hücum edibDigər ölkələr
11:15