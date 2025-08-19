Армения и Иран намерены довести объем товарооборота до $3 млрд - ОБНОВЛЕНО

О нас

19 августа 2025 г. 14:33
Армения и Иран намерены довести объем двустороннего товарооборота до $3 млрд.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместном брифинге с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Ереване.

По его словам, в настоящее время показатель составляет порядка $1 млрд.

"В этом смысле соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном предоставляет новые возможности для предпринимателей", - сказал Пашинян.

Кроме того, стороны намерены вывести сотрудничество двух стран на уровень стратегического партнерства.

"Мы согласились, что настало время провести работы для повышения отношений наших стран на уровень стратегического партнерства", - сказал Пашинян.

14.11

Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Армению свидетельствует о высоком уровне отношений между двумя странами.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров с президентом Ирана в расширенном формате в Ереване.

Он отметил, что на встрече тет-а-тет с Пезешкианом обсудили широкий спектр вопросов.

В свою очередь, Пезешкиан в соцсети Х написал о том, что в ходе переговоров с Пашиняном он отметил важность продолжения дружеских отношений между двумя странами, а также "полного устранения опасений относительно присутствия третьих сил вблизи общих границ".

