В Польше в связи с обеспечением безопасности в школах арестованы 192 человека
- 16 октября, 2026
- 13:39
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В Польше в общей сложности арестованы 192 человека в ходе полицейских операций, проведенных на прошлой неделе в связи с актами насилия в школах.
Как передает Report со ссылкой на польские медиа, об этом говорится в сообщении правоохранительных органов Польши.
"С начала операции, начатой после нападения 19-летнего мужчины с ножом в прошлый четверг, полиция осуществила более 187 тыс. проверок в учреждениях по всей стране и арестовала 192 человека", - сказано в сообщении.
Для обеспечения безопасности привлечены 350 сотрудников Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью. Эти действия связаны с нападениями с ножом, совершенными подростками в Остроленке, Лещидол-Новинах под Вышковом и Варшаве, а также с предполагаемым нападением в Серпце и другими инцидентами с применением холодного оружия, совершенными или спланированными детьми.
Между тем, министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский на пресс-конференции, посвященной этим событиям, заявил о том, что возбуждено уголовное дело по 106 случаям, изъято 155 опасных предметов.
"Мы стали свидетелями трех крайне травмирующих событий, которые вполне обоснованно вызвали общественную обеспокоенность и страх по поводу того, что происходит вокруг польских школ. Полицейские силы будут по-прежнему задействованы для обеспечения безопасности и видимого присутствия полиции", - отметил он.