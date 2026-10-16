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    В Польше в связи с обеспечением безопасности в школах арестованы 192 человека

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 13:39
    В Польше в связи с обеспечением безопасности в школах арестованы 192 человека

    В Польше в общей сложности арестованы 192 человека в ходе полицейских операций, проведенных на прошлой неделе в связи с актами насилия в школах.

    Как передает Report со ссылкой на польские медиа, об этом говорится в сообщении правоохранительных органов Польши.

    "С начала операции, начатой ​​после нападения 19-летнего мужчины с ножом в прошлый четверг, полиция осуществила более 187 тыс. проверок в учреждениях по всей стране и арестовала 192 человека", - сказано в сообщении.

    Для обеспечения безопасности привлечены 350 сотрудников Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью. Эти действия связаны с нападениями с ножом, совершенными подростками в Остроленке, Лещидол-Новинах под Вышковом и Варшаве, а также с предполагаемым нападением в Серпце и другими инцидентами с применением холодного оружия, совершенными или спланированными детьми.

    Между тем, министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский на пресс-конференции, посвященной этим событиям, заявил о том, что возбуждено уголовное дело по 106 случаям, изъято 155 опасных предметов.

    "Мы стали свидетелями трех крайне травмирующих событий, которые вполне обоснованно вызвали общественную обеспокоенность и страх по поводу того, что происходит вокруг польских школ. Полицейские силы будут по-прежнему задействованы для обеспечения безопасности и видимого присутствия полиции", - отметил он.

    Марчин Кервинский Вооруженное нападение Учебное заведение Польша
    Polşada məktəblərdə təhlükəsizliyin təmini ilə əlaqədar 192 nəfər həbs edilib
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