Polşada məktəblərdə təhlükəsizliyin təmini ilə əlaqədar 192 nəfər həbs edilib
- 16 oktyabr, 2026
- 13:53
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Polşada ötən həftə məktəblərdəki zorakılıq aktları ilə əlaqədar keçirilən polis əməliyyatları zamanı ümumilikdə 192 nəfər həbs edilib.
"Report" Polşa mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin hüquq-mühafizə orqanlarının məlumatında qeyd olunub.
"Ötən cümə axşamı 19 yaşlı kişinin bıçaqlı hücumundan sonra başlayan əməliyyatdan sonra polis bütün ölkə boyu müəssisələrdə 187 mindən çox yoxlama həyata keçirib və 192 nəfəri həbs edib", - məlumatda bildirilib.
Təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün Kibercinayətkarlıqla Mübarizə üzrə Mərkəzi Büronun 350 əməkdaşı cəlb olunub. Bu tədbirlər Ostrolenka, Vışkov yaxınlığındakı Leşçidol-Novinı və Varşavada yeniyetmələr tərəfindən törədilmiş bıçaqlı hücumlarla, habelə Serptsdəki ehtimal olunan hücum və uşaqlar tərəfindən törədilmiş və ya planlaşdırılmış, soyuq silahın tətbiq edildiyi digər insidentlərlə bağlıdır.
Bu arada, Polşanın daxili işlər və administrasiya naziri Marçin Kervinski bu hadisələrə həsr olunmuş mətbuat konfransında 106 hal üzrə cinayət işinin başlanıldığını, 155 təhlükəli əşyanın müsadirə edildiyini bildirib.