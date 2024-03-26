Песков: страны СНГ являются главным внешнеполитическим приоритетом России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал страны СНГ главным внешнеполитическим приоритетом РФ, отметив, что почти со всеми, кроме Грузии и Молдавии, у России очень продвинутые двусторонние отношения.
Как передает российское бюро
"А если говорить об остальных, то мы относимся с абсолютным уважением к их суверенитету. И одновременно помним про нашу общую историю, нашу экономическую взаимозависимость, сложившуюся во времена СССР", - добавил Песков.
Пресс-секретарь отметил, что все эти виды интеграции на постсоветском пространстве являются работоспособными, их потенциал ещё далеко не полностью раскрыт.
"Где-то, конечно, возникают проблемы — когда речь идёт о настолько тесном взаимодействии, без проблем обходиться не может. Но партнёрский характер отношений позволяет конструктивно все это преодолевать", - подчеркнул Песков.