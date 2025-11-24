Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Песков: РФ не получала информации от США об итогах переговоров по Украине

    В регионе
    • 24 ноября, 2025
    • 13:41
    Песков: РФ не получала информации от США об итогах переговоров по Украине

    Российская сторона пока не получала никакой официальной информации от США об итогах переговоров по Украине в Женеве.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Нет, мы пока не получали никакой информации. Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем сообщения СМИ, которые обильно шли в прошедшие несколько дней из Женевы в том числе. Но официально мы пока ничего не получили", - сказал он.

