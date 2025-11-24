Песков: РФ не получала информации от США об итогах переговоров по Украине
В регионе
- 24 ноября, 2025
- 13:41
Российская сторона пока не получала никакой официальной информации от США об итогах переговоров по Украине в Женеве.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, мы пока не получали никакой информации. Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем сообщения СМИ, которые обильно шли в прошедшие несколько дней из Женевы в том числе. Но официально мы пока ничего не получили", - сказал он.
