Песков: РФ не получала информации от США об итогах переговоров по Украине

Российская сторона пока не получала никакой официальной информации от США об итогах переговоров по Украине в Женеве.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы пока не получали никакой информации. Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем сообщения СМИ, которые обильно шли в прошедшие несколько дней из Женевы в том числе. Но официально мы пока ничего не получили", - сказал он.