    Peskov: Rusiya ABŞ-dən Ukrayna üzrə danışıqların nəticələri barədə məlumat almayıb

    Region
    • 24 noyabr, 2025
    • 13:54
    Peskov: Rusiya ABŞ-dən Ukrayna üzrə danışıqların nəticələri barədə məlumat almayıb
    Dmitri Peskov

    Rusiya tərəfi hələ ki ABŞ-dən Cenevrədə Ukrayna üzrə danışıqların nəticələri barədə heç bir rəsmi məlumat almayıb.

    "Report"un Rusiya KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ölkə prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    "Xeyr, biz hələlik heç bir məlumat almamışıq. Əlbəttə ki, biz Cenevrədən gələn KİV məlumatlarını çox diqqətlə izləyirik. Lakin rəsmi olaraq hələ heç nə almamışıq", - o qeyd edib.

    Rusiya ABŞ Cenevrə Dmitri Peskov
    Песков: РФ не получала информации от США об итогах переговоров по Украине

