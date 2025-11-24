Peskov: Rusiya ABŞ-dən Ukrayna üzrə danışıqların nəticələri barədə məlumat almayıb
Region
- 24 noyabr, 2025
- 13:54
Rusiya tərəfi hələ ki ABŞ-dən Cenevrədə Ukrayna üzrə danışıqların nəticələri barədə heç bir rəsmi məlumat almayıb.
"Report"un Rusiya KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ölkə prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
"Xeyr, biz hələlik heç bir məlumat almamışıq. Əlbəttə ki, biz Cenevrədən gələn KİV məlumatlarını çox diqqətlə izləyirik. Lakin rəsmi olaraq hələ heç nə almamışıq", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
14:56
Tramp: Rusiya və Ukrayna arasında sülh danışıqlarında böyük irəliləyiş varDigər ölkələr
14:54
Kənan Kərimzadə: "Xarici dil müəllimlərinin 40 %-inin maaşı 35 % artırılıb"İnfrastruktur
14:54
Massimiliano Alleqri "Milan"da 100-cü qələbəsini qazanıbFutbol
14:52
Gürcüstanda Qardabani və daha iki şəhərə xüsusi tənzimləmə statusu verilibRegion
14:50
Nazir müavini: "İngilis dilinin tədrisində keyfiyyətin artırılması əsas hədəflərdən biridir"İnfrastruktur
14:48
Koşta: Aİ-nin vahid mövqeyi Ukrayna və Avropa üçün uğurlu sülh danışıqlarının açarıdırDigər ölkələr
14:45
"NETTY 2025" nominantları müəyyən edir, səsvermə başlayıbİKT
14:44
Gürcüstan QDİƏT PA-nın sədri seçilibRegion
14:36