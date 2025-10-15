Песков: РФ не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплате Грузии компенсации

Россия не будет выполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате Грузии компенсации в связи с событиями 2008 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это отдельная тема, отдельная субстанция. Решение выполнять не будем", - сказал он.

Накануне ЕСПЧ удовлетворил государственный иск Грузии против России. Согласно решению, РФ обязана выплатить Грузии более 253 млн евро в качестве компенсации.