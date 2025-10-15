Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Песков: РФ не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплате Грузии компенсации

    В регионе
    • 15 октября, 2025
    • 14:10
    Песков: РФ не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплате Грузии компенсации

    Россия не будет выполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате Грузии компенсации в связи с событиями 2008 года.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Это отдельная тема, отдельная субстанция. Решение выполнять не будем", - сказал он.

    Накануне ЕСПЧ удовлетворил государственный иск Грузии против России. Согласно решению, РФ обязана выплатить Грузии более 253 млн евро в качестве компенсации.

    Грузия Россия ЕСПЧ компенсация
    Peskov: AİHM-nin Rusiyanın Gürcüstana kompensasiya ödəməsi ilə bağlı qərarı icra edilməyəcək

    Последние новости

    14:42

    Ziraat Bank Azerbaijan обнародовал свое финансовое положение

    Финансы
    14:38
    Фото

    Вкус Италии в Баку: шеф Роберто Черреа погружает в детство

    Культура
    14:29

    Испания намерена не придавать значения санкционным угрозам Трампа

    Другие страны
    14:27

    Турецкий профессор: Азербайджан сыграл важную роль в обеспечении мира на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    14:21

    Английский исследователь: Азербайджан сделал за 15–20 лет то, на что ОАЭ понадобилось полвека

    Карабах
    14:20

    Посол: Восстановление освобожденных территорий станет примером для мира на WUF13

    Инфраструктура
    14:10

    Песков: РФ не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплате Грузии компенсации

    В регионе
    14:10

    Chapman Taylor: Восстановление освобожденных территорий Азербайджана поражает масштабом и скоростью

    Инфраструктура
    14:08

    СМИ: Аш-Шараа в ходе визита в Москву потребует выдачи Башара Асада

    Другие страны
    Лента новостей