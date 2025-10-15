Peskov: AİHM-nin Rusiyanın Gürcüstana kompensasiya ödəməsi ilə bağlı qərarı icra edilməyəcək

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Region
    • 15 oktyabr, 2025
    • 14:20
    Rusiya Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin (AİHM) 2008-ci il hadisələri ilə bağlı Gürcüstana kompensasiya ödənilməsi barədə qərarını yerinə yetirməyəcək.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov brifinqdə deyib.

    "Bu, ayrıca bir mövzudur. Biz qərarı icra etməyəcəyik", - o bildirib.

    Qeyd edək ki, ötən gün AİHM Gürcüstanın Rusiyaya qarşı dövlət iddiasını təmin edib. Qərara əsasən, Rusiya Gürcüstana 253 milyon avrodan çox təzminat ödəməlidir.

