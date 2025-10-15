Peskov: AİHM-nin Rusiyanın Gürcüstana kompensasiya ödəməsi ilə bağlı qərarı icra edilməyəcək
Region
- 15 oktyabr, 2025
- 14:20
Rusiya Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin (AİHM) 2008-ci il hadisələri ilə bağlı Gürcüstana kompensasiya ödənilməsi barədə qərarını yerinə yetirməyəcək.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov brifinqdə deyib.
"Bu, ayrıca bir mövzudur. Biz qərarı icra etməyəcəyik", - o bildirib.
Qeyd edək ki, ötən gün AİHM Gürcüstanın Rusiyaya qarşı dövlət iddiasını təmin edib. Qərara əsasən, Rusiya Gürcüstana 253 milyon avrodan çox təzminat ödəməlidir.
