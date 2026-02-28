Песков: Путин провел совещание Совбеза из-за ситуации вокруг Ирана
В регионе
- 28 февраля, 2026
- 17:25
Президент России Владимир Путин провел совещание с Совбезом в формате видеоконференции.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в ходе совезщания обсуждалась ситуация вокруг Ирана.
