    Песков: Путин провел совещание Совбеза из-за ситуации вокруг Ирана

    • 28 февраля, 2026
    • 17:25
    Песков: Путин провел совещание Совбеза из-за ситуации вокруг Ирана

    Президент России Владимир Путин провел совещание с Совбезом в формате видеоконференции.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, в ходе совезщания обсуждалась ситуация вокруг Ирана.

    Putin İran ətrafındakı vəziyyətlə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib
    Peskov: Putin holds Security Council meeting over Iran situation

