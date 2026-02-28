İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Putin İran ətrafındakı vəziyyətlə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib

    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 17:39
    Putin İran ətrafındakı vəziyyətlə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib
    Dmitri Peskov

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının videokonfrans formatında müşavirəsini keçirib.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, müşavirə zamanı İran ətrafındakı vəziyyət müzakirə olunub.

    İrana hərbi zərbələr Vladimir Putin Dmitri Peskov
