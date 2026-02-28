Putin İran ətrafındakı vəziyyətlə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib
- 28 fevral, 2026
- 17:39
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının videokonfrans formatında müşavirəsini keçirib.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.
Onun sözlərinə görə, müşavirə zamanı İran ətrafındakı vəziyyət müzakirə olunub.
