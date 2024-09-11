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Песков: Полагаем, что США уже определились с возможностью ударов ATACMS по России

Песков: Полагаем, что США уже определились с возможностью ударов ATACMS по России В Кремле предполагают, что США уже приняли решение снять ограничения на использование ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России со стороны Украины.
В регионе
11 сентября 2024 г. 14:27
Песков: Полагаем, что США уже определились с возможностью ударов ATACMS по России

В Кремле предполагают, что США уже приняли решение снять ограничения на использование ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России со стороны Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев может разрешить Украине использовать ATACMS для ударов по России.

"Скорее всего, все эти решения уже приняты. Это можно предположить с большой долей вероятности. В настоящий момент в СМИ ведется информационная компания по формализации уже принятого решения", - сказал Песков.

"Продолжаются попытки дистанцироваться от вовлеченности в этот конфликт со стороны США и европейских государств. Не думаем, что это получается. Вовлеченность США, европейских государств в конфликт вокруг Украины носит прямой характер, непосредственный характер. Каждый новый шаг степень этой вовлеченности повышает, хотя повышать уже некуда", - добавил он.

На вопрос СМИ о том, каким будет ответ России на возможное разрешение Вашингтоном Украине наносить удары по российской территории дальнобойным оружием.

"Он будет соответствующим, - ответил Песков. - Не нужно везде ожидать каких-то ответов, на все эти действия специальная военная операция и является ответом".

"Каждое подобное решение, которое принимается коллективным Западом, и потом вменяется Украине, является лишним подтверждением оправданности, необходимости и безальтернативности специальной военной операции", - добавил он.

Отметим, что газета Telegraph сообщила о том, что президент США Джо Байден на этой неделе может снять запрет на использование Украиной британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России.

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