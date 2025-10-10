Песков: Надеемся, что Трамп сохраняет волю на мирное урегулирование в Украине

Российская сторона надеется, что президент США Дональд Трамп сохраняет политическую волю на мирное урегулирование в Украине.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, данный на встрече президентов России и США на Аляске импульс к украинскому урегулированию сохраняется.

"Учитывая, что мы продолжаем наше стремление все-таки двигаться в сторону мирного урегулирования, то можно сказать, что этот импульс жив, он живет и, будем надеяться, будет жить дальше. Что президент Трамп сохраняет политическую волю на мирное урегулирование"", - сказал Песков.

Он также отметил, что стамбульский переговорный процесс с Киевом поставлен на паузу, поскольку Украина не отвечает на предложения РФ.