    • 10 октября, 2025
    • 11:19
    Песков: Надеемся, что Трамп сохраняет волю на мирное урегулирование в Украине

    Российская сторона надеется, что президент США Дональд Трамп сохраняет политическую волю на мирное урегулирование в Украине.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, данный на встрече президентов России и США на Аляске импульс к украинскому урегулированию сохраняется.

    "Учитывая, что мы продолжаем наше стремление все-таки двигаться в сторону мирного урегулирования, то можно сказать, что этот импульс жив, он живет и, будем надеяться, будет жить дальше. Что президент Трамп сохраняет политическую волю на мирное урегулирование"", - сказал Песков.

    Он также отметил, что стамбульский переговорный процесс с Киевом поставлен на паузу, поскольку Украина не отвечает на предложения РФ.

    Kreml: Rusiya və ABŞ liderlərinin Ukrayna tənzimlənməsinə verdikləri impuls qorunub saxlanılır
    Russia hopes Trump remains committed to Ukraine peace efforts

