    Kreml: Rusiya və ABŞ liderlərinin Ukrayna tənzimlənməsinə verdikləri impuls qorunub saxlanılır

    Region
    • 10 oktyabr, 2025
    • 11:39
    Kreml: Rusiya və ABŞ liderlərinin Ukrayna tənzimlənməsinə verdikləri impuls qorunub saxlanılır
    Dmitri Peskov

    Kreml ABŞ Prezidenti Donald Trampın Ukraynada sülh yolu ilə tənzimlənməyə olan siyasi iradəni saxladığına ümidvardır.

    "Report"un Rusiya KİV-inə istinadən məlumatına görə, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov brifinq zamanı bəyanat verib.

    Onun sözlərinə görə, Alyaskada Rusiya və ABŞ prezidentlərinin görüşündə Ukrayna tənzimlənməsinə verilən impuls qorunub saxlanılır.

    Песков: Надеемся, что Трамп сохраняет волю на мирное урегулирование в Украине
    Russia hopes Trump remains committed to Ukraine peace efforts

