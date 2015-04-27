Песков: надеемся, что отношения России и Турции продолжат развиваться

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину было доложено о реакции президента Турции Тайипа Эрдогана на высказывания о так называемом "геноциде" армян, а также выразил надежду, что отношения двух стран будут развиваться и дальше.

"Наряду с другой информацией сегодняшнего дня, естественно, президенту докладывали об этом", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции главы государства на заявление Эрдогана.

Отвечая на вопрос, могут ли данные заявления повлиять на отношения России и Турции, Песков высказал уверенность в дальнейшем развитии партнерства двух государств.

"Мы же говорили, что мы надеемся, что безусловно дальнейшее развитие нашего многогранного сотрудничества является для нас приоритетным. Очень надеемся, что отношения будут также поступательно развиваться, как они развивались до сих пор. У нас очень много совместных проектов в работе, поэтому есть много чем заняться", - заявил Песков.