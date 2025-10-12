Песков: Тема возможных поставок Tomahawk вызывает обеспокоенность

Тема возможных поставок ракет Tomahawk Украине вызывает крайнюю обеспокоенность у Москвы.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"Тема "Томагавков" вызывает у нас крайнюю обеспокоенность, об этом уже говорил президент Путин", - сказал он, отметив, что Москва готова к мирному урегулированию российско-украинского конфликта.