Песков: Тема возможных поставок Tomahawk вызывает обеспокоенность
В регионе
- 12 октября, 2025
- 13:41
Тема возможных поставок ракет Tomahawk Украине вызывает крайнюю обеспокоенность у Москвы.
Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
"Тема "Томагавков" вызывает у нас крайнюю обеспокоенность, об этом уже говорил президент Путин", - сказал он, отметив, что Москва готова к мирному урегулированию российско-украинского конфликта.
