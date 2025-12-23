В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
- 23 декабря, 2025
- 08:19
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
4. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
6. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
8. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
10. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
11. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
13. Улица Дилары Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
14. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до пересечения с улицей Диляры Алиевой;
15. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка.