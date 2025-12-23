Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 23 декабря, 2025
    • 08:19
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    4. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    6. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    8. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    10. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    11. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    13. Улица Дилары Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    14. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до пересечения с улицей Диляры Алиевой;

    15. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка.

    ситуация на дорогах НИИМ пробки
    Фото
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Последние новости

    09:05

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    09:00
    Фото

    В Анкаре улица названа в честь Узеира Гаджибейли

    В регионе
    08:43
    Фото

    В Каспийском море произошло сильное землетрясение

    Происшествия
    08:37

    В Сумгайыте сегодня будут локальные перебои в газоснабжении

    Энергетика
    08:29

    Турция обратилась к ООН с призывом предоставить гумпомощь Судану

    Другие страны
    08:19
    Фото

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:03
    Видео

    США уничтожили судно наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    07:37

    Стоимость серебра вслед за золотом обновила исторический максимум

    Финансы
    07:20

    Syria TV: Вашингтон оказал давление на СДС для перемирия в Алеппо

    Другие страны
    Лента новостей