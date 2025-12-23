İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    • 23 dekabr, 2025
    • 08:17
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    2. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    3. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    4. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    5. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    6. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    7. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

    8. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

    9. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    10. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    11. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyası istiqamətində;

    12. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    13. Dilarə Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    14. Azadlıq prospekti, Salatın Əsgərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    15. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    Bakı tıxac Nəqliyyatın sıxlığı
    Foto
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Son xəbərlər

    09:06

    Mərdəkanda işıq olmayacaq

    Energetika
    09:02

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.12.2025)

    Maliyyə
    09:02

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.12.2025)

    Maliyyə
    08:59

    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    08:51

    Goranboyda qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    08:47
    Foto

    Ankarada Musiqi və Gözəl Sənətlər Universiteti ərazisindəki küçəyə Üzeyir Hacıbəylinin adı verilib

    Region
    08:38

    KİV: Vaşinqton Hələbdə atəşkəsə razılaşmaq üçün SDQ-yə təzyiq göstərib

    Digər ölkələr
    08:29

    Bu gün Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    08:17
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti