Peskov: "Tomahawk"ların mümkün tədarükü mövzusu narahatlıq doğurur
Region
- 12 oktyabr, 2025
- 13:46
Ukraynaya "Tomahawk" raketlərinin mümkün tədarükü mövzusu Moskvada son dərəcə narahatlıq doğurur.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov "Moskva. Kreml. Putin" proqramının müəllifi və aparıcısı Pavel Zarubinə müsahibəsində bəyan edib.
"Tomahawk" mövzusu bizdə son dərəcə narahatlıq doğurur, bu barədə artıq prezident Putin danışıb", - deyə o bildirib və qeyd edib ki, Rusiya Federasiyası Ukrayna ilə münaqişənin sülh yolu ilə həllinə hazırdır.
