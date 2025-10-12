İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Peskov: "Tomahawk"ların mümkün tədarükü mövzusu narahatlıq doğurur

    Region
    • 12 oktyabr, 2025
    • 13:46
    Peskov: Tomahawkların mümkün tədarükü mövzusu narahatlıq doğurur
    Dmitri Peskov

    Ukraynaya "Tomahawk" raketlərinin mümkün tədarükü mövzusu Moskvada son dərəcə narahatlıq doğurur.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov "Moskva. Kreml. Putin" proqramının müəllifi və aparıcısı Pavel Zarubinə müsahibəsində bəyan edib.

    "Tomahawk" mövzusu bizdə son dərəcə narahatlıq doğurur, bu barədə artıq prezident Putin danışıb", - deyə o bildirib və qeyd edib ki, Rusiya Federasiyası Ukrayna ilə münaqişənin sülh yolu ilə həllinə hazırdır.

    Песков: Тема возможных поставок Tomahawk вызывает обеспокоенность
    Peskov: Possible Tomahawk deliveries cause concern

