    • 05 марта, 2026
    • 13:48
    Песков: Иран не обращался к России за поддержкой

    Иранская сторона не обращалась к России за какой-то помощью в дополнение к политической поддержке, оказываемой Москвой.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "В данном случае никаких обращений с иранской стороны не было, наша последовательная позиция хорошо всем известна, и здесь нет никаких изменений", - сказал он.

    Дмитрий Песков Операция США и Израиля против Ирана
    Peskov: İran Rusiyadan siyasi dəstəkdən başqa heç bir yardım istəməyib
    Peskov: Iran has not sought Russia's help
