Песков: Иран не обращался к России за поддержкой

Иранская сторона не обращалась к России за какой-то помощью в дополнение к политической поддержке, оказываемой Москвой.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае никаких обращений с иранской стороны не было, наша последовательная позиция хорошо всем известна, и здесь нет никаких изменений", - сказал он.