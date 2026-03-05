Песков: Иран не обращался к России за поддержкой
В регионе
- 05 марта, 2026
- 13:48
Иранская сторона не обращалась к России за какой-то помощью в дополнение к политической поддержке, оказываемой Москвой.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В данном случае никаких обращений с иранской стороны не было, наша последовательная позиция хорошо всем известна, и здесь нет никаких изменений", - сказал он.
