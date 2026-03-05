İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Peskov: İran Rusiyadan siyasi dəstəkdən başqa heç bir yardım istəməyib

    Region
    • 05 mart, 2026
    • 13:54
    Peskov: İran Rusiyadan siyasi dəstəkdən başqa heç bir yardım istəməyib
    Dmitri Peskov

    İran tərəfi Moskvanın göstərdiyi siyasi dəstəkdən əlavə hər hansı yardım üçün Rusiyaya müraciət etməyib.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

    "Bu halda İran tərəfindən heç bir müraciət olmayıb, bizim ardıcıl mövqeyimiz hamıya yaxşı məlumdur və burada heç bir dəyişiklik yoxdur", - o deyib.

    Dmitri Peskov Moskva ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Rusiya
    Песков: Иран не обращался к России за поддержкой
    Peskov: Iran has not sought Russia's help

    Son xəbərlər

    13:58
    Foto

    İran dronlarından biri Naxçıvandakı məktəbin yaxınlığına düşərək partlayıb - YENİLƏNİB- FOTO

    Hadisə
    13:57

    Paşinyan Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlığın genişlənəcəyinə ümid edir

    Biznes
    13:57

    İsrail və ABŞ-nin hava hücumları İranın 3 mindən artıq hərbçisinin ölümünə səbəb olub

    Region
    13:56

    Qətərin HHM sistemləri ölkəyə yönəlmiş raket hücumunu zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    13:55

    Qismət Alıyev: "Zirə"də 200 oyun keçirmək böyük sevincdir"

    Futbol
    13:54

    Ceyhun Bayramov: İranın Naxçıvana dron hücumu beynəlxalq hüququn pozulmasıdır

    Xarici siyasət
    13:54

    Peskov: İran Rusiyadan siyasi dəstəkdən başqa heç bir yardım istəməyib

    Region
    13:51

    İran Naxçıvan aeroportuna dron hücumuna görə rəsmi üzrxahlıq etməlidir - RƏY

    Xarici siyasət
    13:47
    Foto

    Növbəti köç karvanı Ağdama çatıb, sakinlərin qarşılanma mərasimi keçirilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti