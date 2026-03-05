Peskov: İran Rusiyadan siyasi dəstəkdən başqa heç bir yardım istəməyib
Region
- 05 mart, 2026
- 13:54
İran tərəfi Moskvanın göstərdiyi siyasi dəstəkdən əlavə hər hansı yardım üçün Rusiyaya müraciət etməyib.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.
"Bu halda İran tərəfindən heç bir müraciət olmayıb, bizim ardıcıl mövqeyimiz hamıya yaxşı məlumdur və burada heç bir dəyişiklik yoxdur", - o deyib.
Son xəbərlər
13:58
Foto
İran dronlarından biri Naxçıvandakı məktəbin yaxınlığına düşərək partlayıb - YENİLƏNİB- FOTOHadisə
13:57
Paşinyan Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlığın genişlənəcəyinə ümid edirBiznes
13:57
İsrail və ABŞ-nin hava hücumları İranın 3 mindən artıq hərbçisinin ölümünə səbəb olubRegion
13:56
Qətərin HHM sistemləri ölkəyə yönəlmiş raket hücumunu zərərsizləşdiribDigər ölkələr
13:55
Qismət Alıyev: "Zirə"də 200 oyun keçirmək böyük sevincdir"Futbol
13:54
Ceyhun Bayramov: İranın Naxçıvana dron hücumu beynəlxalq hüququn pozulmasıdırXarici siyasət
13:54
Peskov: İran Rusiyadan siyasi dəstəkdən başqa heç bir yardım istəməyibRegion
13:51
İran Naxçıvan aeroportuna dron hücumuna görə rəsmi üzrxahlıq etməlidir - RƏYXarici siyasət
13:47
Foto