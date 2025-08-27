Песков: РФ негативно относится к возможности размещения в Украине военных из Европы

Россия негативно относится к возможности размещения в Украине военных из Европы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Негативно относимся", - сказал он, отметив, что "не существует европейских военных, существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО".

При этом он отметил, что именно размещение военной инфраструктуры НАТО в Украине стало одной из первопричин конфликта.