    футбол "Карабах" Шуша футбол COP29

    Песков: РФ негативно относится к возможности размещения в Украине военных из Европы

    В регионе
    • 27 августа, 2025
    • 13:58
    Песков: РФ негативно относится к возможности размещения в Украине военных из Европы

    Россия негативно относится к возможности размещения в Украине военных из Европы.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Негативно относимся", - сказал он, отметив, что "не существует европейских военных, существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО".

    При этом он отметил, что именно размещение военной инфраструктуры НАТО в Украине стало одной из первопричин конфликта.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Peskov: Rusiya Ukraynada Avropa ölkələrindən olan hərbçilərin yerləşdirilməsinə qarşıdır

    Последние новости

    15:13

    В Сумгайыте горит хлебный цех

    Происшествия
    14:59

    ЕС согласится на требование Трампа снизить тарифы на европейские авто и товары

    Другие страны
    14:58

    В Азербайджане более 1 300 кандидатов прошли конкурсный отбор на должность учителя

    Наука и образование
    14:50

    Агентство ИКТ Азербайджана завершило 2024 год с убытком в 3,7 млн манатов

    АПК
    14:42
    Фото

    Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста вышли в 1/4 финала

    Индивидуальные
    14:42

    Сезон рыбной ловли в Азербайджане откроется с 1 сентября

    АПК
    14:29
    Видео

    Группа азербайджанских СМИ побывала в представительстве страны при НАТО

    Внешняя политика
    14:26

    Доходы Азербайджана от экспресс-почты и курьерской доставки за последние 5 лет выросли в 4,5 раза 

    ИКТ
    14:14
    Фото

    Жителям села Хыдырлы вручены ключи от частных домов

    Внутренняя политика
    Лента новостей