Peskov: Rusiya Ukraynada Avropa ölkələrindən olan hərbçilərin yerləşdirilməsinə qarşıdır
Region
- 27 avqust, 2025
- 14:16
Rusiya Ukraynada Avropa ölkələrini təmsil edən hərbçilərin yerləşdirilməsi ehtimalına mənfi yanaşır.
“Report” Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib.
"Buna mənfi yanaşırıq. Avropa hərbçiləri mövcud deyil, konkret ölkələrin hərbçiləri mövcuddur və onların əksəriyyəti NATO üzvləridir", - o qeyd edib.
Bununla yanaşı, o bildirib ki, məhz NATO-nun hərbi infrastrukturunun Ukraynada yerləşdirilməsi münaqişənin əsas səbəblərindən biridir.
Son xəbərlər
15:16
Azərbaycanda özəl sektor informasiya xidmətlərinə investisiyaları 27 dəfə artırıbİKT
15:15
Tələbə axını Bakıda kirayə mənzil bazarını silkələyib - ARAŞDIRMABiznes
15:11
Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsiz gənclərin sayı açıqlanıbSosial müdafiə
14:55
Sumqayıtda çörək sexində yanğın olubHadisə
14:43
Energetika naziri Samuxda vətəndaşları qəbul edəcəkEnergetika
14:40
Bu il Azərbaycanda sahələr üzrə verilmiş lisenziyaların sayı açıqlanıbİnfrastruktur
14:39
MİQ üzrə vakansiya seçimində 1300-dən çox namizəd uğur qazanıbElm və təhsil
14:35
“AZINCLOUD” ilə bulud xidmətləri 24/7 əlçatandırİKT
14:30