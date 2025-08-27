    Qarabağ AZAL Prezident İlham Əliyev Hava proqnozu İsrail-İran gərginliyi Klublararası dünya çempionatı İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı

    Peskov: Rusiya Ukraynada Avropa ölkələrindən olan hərbçilərin yerləşdirilməsinə qarşıdır

    Region
    • 27 avqust, 2025
    • 14:16
    Peskov: Rusiya Ukraynada Avropa ölkələrindən olan hərbçilərin yerləşdirilməsinə qarşıdır

    Rusiya Ukraynada Avropa ölkələrini təmsil edən hərbçilərin yerləşdirilməsi ehtimalına mənfi yanaşır.

    “Report” Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib.

    "Buna mənfi yanaşırıq. Avropa hərbçiləri mövcud deyil, konkret ölkələrin hərbçiləri mövcuddur və onların əksəriyyəti NATO üzvləridir", - o qeyd edib.

    Bununla yanaşı, o bildirib ki, məhz NATO-nun hərbi infrastrukturunun Ukraynada yerləşdirilməsi münaqişənin əsas səbəblərindən biridir.

    Песков: РФ негативно относится к возможности размещения в Украине военных из Европы

