Песков: Анкара может оказать влияние на Киев для отказа от ударов по газопроводам

Россия надеется, что Турция окажет влияние на Украину в контексте попыток атаковать инфраструктуру газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы на постоянной основе передаем нашим турецким коллегам озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", - сказал он на брифинге.

Песков считает, что Турция может использовать свое влияние на Киев для того, чтобы предостеречь Украину от таких действий.