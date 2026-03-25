Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Песков: Анкара может оказать влияние на Киев для отказа от ударов по газопроводам

    В регионе
    • 25 марта, 2026
    • 14:13
    Россия надеется, что Турция окажет влияние на Украину в контексте попыток атаковать инфраструктуру газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Мы на постоянной основе передаем нашим турецким коллегам озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", - сказал он на брифинге.

    Песков считает, что Турция может использовать свое влияние на Киев для того, чтобы предостеречь Украину от таких действий.

    Дмитрий Песков Российско-украинский конфликт Газопровод Турецкий поток Газопровод Голубой поток
    Peskov: Ankara qaz kəmərlərinə zərbə endirməməsi üçün Kiyevə təsir göstərə bilər
    Peskov: Türkiye could influence Kyiv to halt attacks on gas pipelines
    Последние новости

    14:43
    Фото

    Лента новостей