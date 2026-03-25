Песков: Анкара может оказать влияние на Киев для отказа от ударов по газопроводам
В регионе
- 25 марта, 2026
- 14:13
Россия надеется, что Турция окажет влияние на Украину в контексте попыток атаковать инфраструктуру газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море.
Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы на постоянной основе передаем нашим турецким коллегам озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", - сказал он на брифинге.
Песков считает, что Турция может использовать свое влияние на Киев для того, чтобы предостеречь Украину от таких действий.
