    Peskov: Ankara qaz kəmərlərinə zərbə endirməməsi üçün Kiyevə təsir göstərə bilər

    Energetika
    • 25 mart, 2026
    • 14:27
    Peskov: Ankara qaz kəmərlərinə zərbə endirməməsi üçün Kiyevə təsir göstərə bilər
    Dmitri Peskov

    Rusiya ümid edir ki, Türkiyə Qara dənizdəki "Türk axını" və "Mavi axın" qaz kəmərlərinin infrastrukturuna hücum cəhdləri fonunda Ukraynaya təsir göstərəcək.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

    "Biz "Türk axını" və "Mavi axın" qaz kəmərlərinin infrastrukturuna qarşı artan təhlükə ilə bağlı narahatlıqlarımızı mütəmadi olaraq türkiyəli həmkarlarımıza çatdırırıq", - o, brifinqdə deyib.

    Peskovun sözlərinə görə, Türkiyə Ukraynanı bu cür hərəkətlərdən çəkindirmək üçün Kiyevə təsir göstərə bilər.

    Dmitri Peskov Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Türk axını
    Песков: Анкара может оказать влияние на Киев для отказа от ударов по газопроводам
    Peskov: Türkiye could influence Kyiv to halt attacks on gas pipelines

