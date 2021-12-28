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Переданный Азербайджаном армянской стороне офицер арестован

Переданный Азербайджаном армянской стороне офицер арестован Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Тиграна Симоняна удовлетворил жалобу прокурора,
В регионе
28 декабря 2021 г. 10:36
Переданный Азербайджаном армянской стороне офицер арестован
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Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Тиграна Симоняна удовлетворил жалобу прокурора,

Майор ВС Армении Нарек Еремян, которого Азербайджан вернул армянской стороне, арестован на 2 месяца.

Как передает Report со ссылкой на News.am, об этом заявила адвокат Кармен Погосян.

Суд первой инстанции ранее отклонил ходатайство об аресте заместителя командира батальона, майора Еремяна, а прокурор обратился в Апелляционный суд.

Погосян назвала основания жалобы прокурора слабыми и необоснованными: "Крайне неприятная ситуация. Армения начала пожирать своих детей. Следователи могли работать без ареста. Не стоило подвергать этих людей повторному стрессу", - заявила адвокат, добавив, что они намерены представить кассационную жалобу.

Нарек Еремян обвиняется в нарушении правил несения боевой службы. Он признает предъявленное обвинение.

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Версия на английском языке Serviceman extradited by Azerbaijan to Armenia arrested
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Ermənistana təhvil verdiyi zabit həbs olunub

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