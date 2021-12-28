Переданный Азербайджаном армянской стороне офицер арестован

Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Тиграна Симоняна удовлетворил жалобу прокурора,

Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Тиграна Симоняна удовлетворил жалобу прокурора,

Майор ВС Армении Нарек Еремян, которого Азербайджан вернул армянской стороне, арестован на 2 месяца.

Как передает Report со ссылкой на News.am, об этом заявила адвокат Кармен Погосян.



Суд первой инстанции ранее отклонил ходатайство об аресте заместителя командира батальона, майора Еремяна, а прокурор обратился в Апелляционный суд.

Погосян назвала основания жалобы прокурора слабыми и необоснованными: "Крайне неприятная ситуация. Армения начала пожирать своих детей. Следователи могли работать без ареста. Не стоило подвергать этих людей повторному стрессу", - заявила адвокат, добавив, что они намерены представить кассационную жалобу.



Нарек Еремян обвиняется в нарушении правил несения боевой службы. Он признает предъявленное обвинение.