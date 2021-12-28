Переданный Азербайджаном армянской стороне офицер арестован

Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Тиграна Симоняна удовлетворил жалобу прокурора,
Майор ВС Армении Нарек Еремян, которого Азербайджан вернул армянской стороне, арестован на 2 месяца.
Как передает Report со ссылкой на News.am, об этом заявила адвокат Кармен Погосян.
Суд первой инстанции ранее отклонил ходатайство об аресте заместителя командира батальона, майора Еремяна, а прокурор обратился в Апелляционный суд.
Погосян назвала основания жалобы прокурора слабыми и необоснованными: "Крайне неприятная ситуация. Армения начала пожирать своих детей. Следователи могли работать без ареста. Не стоило подвергать этих людей повторному стрессу", - заявила адвокат, добавив, что они намерены представить кассационную жалобу.
Нарек Еремян обвиняется в нарушении правил несения боевой службы. Он признает предъявленное обвинение.