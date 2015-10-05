Пентагон: Нарушение самолетом России пространства Турции не было случайным

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Пентагоне обеспокоены нарушением воздушного пространства Турции российским истребителем и не считают данный инцидент случайным.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил высокопоставленный представитель военного ведомства США.

МИД Турции сообщил, что российский военный самолет нарушил в субботу турецкое воздушное пространство со стороны Сирии в районе Яйладагы провинции Хатай, в связи с чем в МИД был вызван посол России в Анкаре, ему была вручена нота протеста.

По словам пресс-атташе российского посольства в Турции Игоря Митякова, необходимые разъяснения по этому поводу были даны российской стороной турецкому посольству в Москве.