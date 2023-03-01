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Пентагон: Иран может изготовить материал для одной ядерной бомбы за 12 дней

Пентагон: Иран может изготовить материал для одной ядерной бомбы за 12 дней Ирану понадобится примерно 12 дней, чтобы иметь возможность изготовить материал для одной ядерной бомбы.
В регионе
1 марта 2023 г. 05:43
Пентагон: Иран может изготовить материал для одной ядерной бомбы за 12 дней

Ирану понадобится примерно 12 дней, чтобы иметь возможность изготовить материал для одной ядерной бомбы.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль во время слушаний в Палате представителей.

Агентство отмечает, что соответствующее заявление чиновник сделал, комментируя вопрос законодателей о том, почему Администрация Джо Байдена пыталась возобновить "Совместный комплексный план действий по ядерной программе от 2015 года".

"В 2018 году, когда предыдущая администрация решила выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, Тегерану понадобилось примерно 12 месяцев, чтобы изготовить одну расщепляющуюся бомбу. Теперь нужно около 12 дней", - пояснил Каль.

К слову, в 2018 году президент США Дональд Трамп вывел страну из соглашения и ввел новые санкции против Ирана.

Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon: “İran 12 günə bir nüvə bombası üçün material hazırlaya bilər”

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