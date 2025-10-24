Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Павел Герчински: Перспектива членства Грузии в ЕС под угрозой

    24 октября, 2025
    Ряд законов, принятых грузинскими властями в последнее время, противоречит принципам и ценностям Европейского союза (ЕС), и по этой причине перспектива членства страны в союзе оказалась под угрозой.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал посол ЕС в Грузии Павел Герчински.

    По его словам, ЕС открыл путь к членству Грузии, предоставив ей статус кандидата, однако этот путь возможен только при проведении реформ в соответствии с законодательством ЕС:

    "Грузия должна принять законы и правила, существующие в ЕС. К сожалению, с декабря 2023 года власти Грузии движутся в обратном направлении и принимают законы, противоречащие принципам ЕС".

    Герчински подчеркнул, что такие законы, как "Закон о прозрачности иностранного влияния" и "Акт об иностранных агентах", не имеют ничего общего с европейским законодательством.

    Он добавил, что из-за последних шагов властей Грузии обсуждается вопрос о полной или частичной приостановке безвизового режима с ЕС.

