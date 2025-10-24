İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Aİ səfiri: Gürcüstanın Avropa İttifaqına üzvlüyü mümkün deyil

    Region
    • 24 oktyabr, 2025
    • 17:09
    Aİ səfiri: Gürcüstanın Avropa İttifaqına üzvlüyü mümkün deyil

    Avropa İttifaqının (Aİ) Gürcüstandakı səfiri Pavel Herçinski bildirib ki, Gürcüstan hakimiyyətinin son dövrlərdə qəbul etdiyi bir sıra qanunlar Aİ prinsiplərinə və dəyərlərinə ziddir və bu səbəbdən ölkənin ittifaqa üzvlük perspektivi təhlükə altına düşüb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, səfirin sözlərinə görə, Aİ Gürcüstana namizəd statusu verməklə onun üzvlüyünə yol açıb, lakin bu yol yalnız Aİ qanunvericiliyinə uyğun islahatların aparılması ilə mümkündür.

    "Bunun baş verməsi üçün Gürcüstan tədricən bizdən birinə çevrilməlidir və bunun üçün əsas şərt Aİ-də mövcud qanun və qaydaların qəbul edilməsidir. Təəssüf ki, 2023-cü ilin dekabrından etibarən Gürcüstan hakimiyyəti əks istiqamətdə hərəkət edir və Aİ prinsiplərinə zidd qanunlar qəbul edir", - o qeyd edib.

    Herçinski vurğulayıb ki, "Xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun" və "Xarici agentlər haqqında akt" kimi qanunların Avropa qanunvericiliyi ilə heç bir ortaq cəhəti yoxdur.

    "Bu, acı bir reallıqdır. Son bir ildə qəbul edilən bir çox qanun - şəffaflıq, qrantlar, yayım və digər sahələr üzrə dəyişikliklər - Aİ-nin qurulduğu prinsiplərə ziddir. Bunu demək mənim üçün çətindir, amma Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallasın dediyi kimi, bu qanunlarla Gürcüstanın Aİ üzvü olması qeyri-mümkün olacaq", - səfir bildirib.

    P.Herçinski əlavə edib ki, Gürcüstan hakimiyyətinin son addımları səbəbindən Aİ ilə vizasız rejimin tam və ya qismən dayandırılması məsələsi müzakirə olunur.

    Xatırladaq ki, Gürcüstan parlamenti "Xarici təsirin şəffaflığı haqqında" qanunu qəbul edib. Qanun həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq səviyyədə tənqid olunaraq "Rusiya qanununun analoqu" adlandırılıb.

    Avropa İttifaqı Gürcüstan Pavel Herçinski
    Павел Герчински: Перспектива членства Грузии в ЕС под угрозой

    Son xəbərlər

    18:09

    Hakan Fidan Ankarada TÜRKPA-nın Baş katibi Ramil Həsəni qəbul edib

    Xarici siyasət
    18:08

    Jakub Cenek: "Nəqliyyatın rəqəmsal transformasiyası artıq zərurətə çevrilib"

    İnfrastruktur
    18:02

    "Lənkəran"ın baş məşqçisi: "Quba" ilə matçlar həmişə çətin keçir"

    Komanda
    18:01

    "Quba"nın baş məşqçisi: "Lənkəran"la oyunda hakimlərin mübahisəli qərarları oldu"

    Komanda
    17:57

    Ağacların qanunsuz kəsilməsinə görə yaşıllıqlara 7 min manatdan çox ziyan dəyib

    Ekologiya
    17:52
    Foto

    Emin Hüseynov amerikalı diplomatla gələcək əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:51

    QHT Forumunun Xankəndidə keçirilməsi çox önəmli mesaj idi - RƏY

    Daxili siyasət
    17:46

    Cavid İmamverdiyev: "II Liqada 40 yaşıma qədər də oynayaram"

    Futbol
    17:33
    Foto

    Türkiyə 2027–2028-ci illərdə Beynəlxalq Nəqliyyat Forumuna sədrlik edəcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti