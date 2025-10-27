Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Пашинян рассказал, на что у него аллергия

    В регионе
    • 27 октября, 2025
    • 11:45
    Пашинян рассказал, на что у него аллергия

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у него "уже аллергия на благотворительность".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    По его словам, все что построено в благотворительных целях, имеет срок службы от одного до четырех лет.

    "Мы собрались, сфотографировались. Честно говоря, меня очень напрягает ситуация, когда люди делают благотворительность на сто тысяч драмов, а рекламу дают на четыре миллиона долларов, а потом ходят с медалями благотворителя на плечах, закрывающими половину груди", - заявил он в Национальном собрании.

    Политик отметил, что, будучи премьер-министром, видел, что это означает на практике.

    Армения Никол Пашинян благотворительность аллергия
    Paşinyan: Xeyriyyəçiliyə qarşı allergiyam yaranıb
    Pashinyan says he's 'allergic to charity'

    Последние новости

    11:59

    Трамп поздравил Милея с победой на выборах - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:57
    Фото

    В Азербайджане будут перезахоронены останки еще 16 шехидов I Карабахской войны

    Карабах
    11:56

    SOCAR обнародовал показатели по бурению, добыче, переработке и экспорту за III квартал

    Энергетика
    11:54
    Фото

    SOCAR подписал Меморандум о взаимопонимании с Узбекнефтегазом по решениям ИИ

    Энергетика
    11:54
    Фото

    В Шеки прошли фестиваль аграрного бизнеса и выставка-продажа семян

    АПК
    11:53

    TƏBİB: Результаты обследований на выявление рака груди объявят в конце года

    Здоровье
    11:45

    Пашинян рассказал, на что у него аллергия

    В регионе
    11:39

    Азер Магсудов приговорен к 4 годам лишения свободы

    Внутренняя политика
    11:35

    Пашинян: Парламентские выборы в Армении определят дальнейшее развитие страны

    В регионе
    Лента новостей