Пашинян рассказал, на что у него аллергия
В регионе
- 27 октября, 2025
- 11:45
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у него "уже аллергия на благотворительность".
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
По его словам, все что построено в благотворительных целях, имеет срок службы от одного до четырех лет.
"Мы собрались, сфотографировались. Честно говоря, меня очень напрягает ситуация, когда люди делают благотворительность на сто тысяч драмов, а рекламу дают на четыре миллиона долларов, а потом ходят с медалями благотворителя на плечах, закрывающими половину груди", - заявил он в Национальном собрании.
Политик отметил, что, будучи премьер-министром, видел, что это означает на практике.
