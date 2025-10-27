Пашинян рассказал, на что у него аллергия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у него "уже аллергия на благотворительность".

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По его словам, все что построено в благотворительных целях, имеет срок службы от одного до четырех лет.

"Мы собрались, сфотографировались. Честно говоря, меня очень напрягает ситуация, когда люди делают благотворительность на сто тысяч драмов, а рекламу дают на четыре миллиона долларов, а потом ходят с медалями благотворителя на плечах, закрывающими половину груди", - заявил он в Национальном собрании.

Политик отметил, что, будучи премьер-министром, видел, что это означает на практике.