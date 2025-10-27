İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Paşinyan: Xeyriyyəçiliyə qarşı allergiyam yaranıb

    Region
    • 27 oktyabr, 2025
    • 11:54
    Paşinyan: Xeyriyyəçiliyə qarşı allergiyam yaranıb

    Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan xeyriyyəçiliyə qarşı allergiyasının yarandığını bildirib.

    Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Onun sözlərinə görə, xeyriyyəçilik məqsədilə tikilən hər şeyin istismar müddəti bir ildən dörd ilə qədərdir.

    "Biz toplandıq, şəkil çəkdirdik. Düzünü desəm insanların yüz min dram üçün xeyriyyəçilik etdiyi, dörd milyon dollar dəyərində reklam verdiyi və sonra xeyriyyəçi medalları ilə gəzdiyi vəziyyət məni çox gərir", - o bildirib.

    Paşinyan qeyd edib ki, baş nazir olduğu zaman bunun praktikada nə demək olduğunu görüb.

    Nikol Paşinyan
    Пашинян рассказал, на что у него аллергия
    Pashinyan says he's 'allergic to charity'

    Son xəbərlər

    12:12

    Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı karbon akkreditasiyası proqramı üzrə sertifikata layiq görülüb

    İnfrastruktur
    12:07

    ABŞ Prezidenti Maskla münasibətlərini yaxşı adlandırıb

    Digər ölkələr
    12:06

    Tramp: Rusiyanın dondurulmuş aktivləri ilə bağlı müzakirədə iştirak etmirəm

    Digər ölkələr
    11:54

    Paşinyan: Xeyriyyəçiliyə qarşı allergiyam yaranıb

    Region
    11:50

    Ötən həftə 1600 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    11:50

    Dövlətə 81,5 milyon manat zərər vurulub, 30 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub

    Hadisə
    11:45

    Bu il ərzində Gəncədə 300-dən çox şəxsin süd vəzi xərçəngi müayinəsi həyata keçirilib

    Sağlamlıq
    11:43

    SOCAR qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərini açıqlayıb

    Energetika
    11:42

    Paşinyan: Parlament seçkiləri ölkənin gələcək inkişafını müəyyən edəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti