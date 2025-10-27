Paşinyan: Xeyriyyəçiliyə qarşı allergiyam yaranıb
Region
- 27 oktyabr, 2025
- 11:54
Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan xeyriyyəçiliyə qarşı allergiyasının yarandığını bildirib.
Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir.
Onun sözlərinə görə, xeyriyyəçilik məqsədilə tikilən hər şeyin istismar müddəti bir ildən dörd ilə qədərdir.
"Biz toplandıq, şəkil çəkdirdik. Düzünü desəm insanların yüz min dram üçün xeyriyyəçilik etdiyi, dörd milyon dollar dəyərində reklam verdiyi və sonra xeyriyyəçi medalları ilə gəzdiyi vəziyyət məni çox gərir", - o bildirib.
Paşinyan qeyd edib ki, baş nazir olduğu zaman bunun praktikada nə demək olduğunu görüb.
