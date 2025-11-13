Пашинян: Внешний долг Армении вырос за счет закупок вооружений

Одной из причин роста внешнего долга Армении стали закупки вооружений.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян в парламенте.

"Нас упрекают, почему долг вырос до $8 млрд, что мы сделали с этими средствами? Не хотел говорить, но скажу – мы купили оружие. На кредитные средства? Да, на кредитные средства, потому что нужно было много оружия и сразу", - заявил он.

Он отметил, что если кто-то не верит в сказанное им, то он предлагает демонстрировать приобретенные вооружения.

Ранее министр финансов Армении Ваге Ованнисян, представляя проект бюджета на 2026 год, отметил, что госдолг страны с 2018 года увеличился на 80%.