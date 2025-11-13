Пашинян: Внешний долг Армении вырос за счет закупок вооружений
В регионе
- 13 ноября, 2025
- 17:39
Одной из причин роста внешнего долга Армении стали закупки вооружений.
Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян в парламенте.
"Нас упрекают, почему долг вырос до $8 млрд, что мы сделали с этими средствами? Не хотел говорить, но скажу – мы купили оружие. На кредитные средства? Да, на кредитные средства, потому что нужно было много оружия и сразу", - заявил он.
Он отметил, что если кто-то не верит в сказанное им, то он предлагает демонстрировать приобретенные вооружения.
Ранее министр финансов Армении Ваге Ованнисян, представляя проект бюджета на 2026 год, отметил, что госдолг страны с 2018 года увеличился на 80%.
