İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Paşinyan: Xarici borcumuz silah alışı hesabına artıb

    Region
    • 13 noyabr, 2025
    • 17:49
    Paşinyan: Xarici borcumuz silah alışı hesabına artıb

    Ermənistanın xarici borcunun artmasının səbəblərindən biri silah alışları olub.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə bildirib.

    "Bizi qınayırlar ki, niyə borc 8 milyard dollara qədər artıb, biz bu vəsaitlərlə nə etdik? Demək istəmirdim, amma deyəcəyəm - biz silah aldıq. Kredit vəsaitləri hesabına? Bəli, kredit vəsaitləri hesabına, çünki dərhal və çox silah lazım idi", - o qeyd edib.

    N.Paşinyan qeyd edib ki, əgər kimsə onun dediklərinə inanmırsa, o, əldə edilmiş silahları nümayiş etdirməyi təklif edir.

    Daha əvvəl Ermənistanın maliyyə naziri Vahe Ovannisyan 2026-cı il üçün büdcə layihəsini təqdim edərkən qeyd edib ki, ölkənin dövlət borcu 2018-ci ildən bəri 80 % artıb.

    Nikol Paşinyan Ermənistan
    Пашинян: Внешний долг Армении вырос за счет закупок вооружений

    Son xəbərlər

    18:16

    Məhkəmə Qalstanyanın həbs müddətini 3 ay uzadıb

    Region
    18:13
    Foto

    Azərbaycanla Pakistanın ombudsman aparatları arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:11

    "Telegram"ın təsisçisinin Fransadan çıxışına qoyulan məhdudiyyətlər götürülüb

    Digər ölkələr
    18:10

    İranla Qətər əməkdaşlığın inkişafını və Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    17:51

    Mərkəzi Asiya-Azərbaycan investisiya forumunun keçirilməsi təklif olunur

    Biznes
    17:49

    Paşinyan: Xarici borcumuz silah alışı hesabına artıb

    Region
    17:45

    Avropa Komissiyası veb-saytlara münasibətdə "Google"un mümkün ayrı-seçkiliyini araşdırır

    Digər ölkələr
    17:39
    Foto

    Maliyyə Nazirliyi yanında İctimai Şuraya 7 nəfər üzv seçilib

    Maliyyə
    17:36

    Gürcüstanda təyyarə qəzasında həlak olanların cənazələri bu gün Türkiyəyə yola salınır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti