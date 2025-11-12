Министр финансов: Госдолг Армении увеличился на 80%

Госдолг Армении с 2018 года увеличился на 80%.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал в парламенте Армении министр финансов Ваге Ованнисян, представляя проект бюджета на 2026 год.

При этом, по его словам, если бы правительство сократило расходы до уровня 2018 года, то смогло бы закрыть долг за полтора года.

"Мы не делаем этого, потому что за прошедший период наши потребности, как и амбиции сильно изменились. Если представить, что мы выплатим взятый с 2018 года долг, то нам придется сократить расходы на 58%", - сказал он.

Глава Минфина отметил, что, в частности, расходы на оборону сократятся на 65%, на образование – 60%, социальные расходы – 54% и т.д. Министр обратил внимание на то, что значительно увеличилась доля долга в нацвалюте (с19% до 50,8%), что положительно с точки зрения управления долгом. В целом, по его словам, со структурной точки зрения, госдолг сегодня намного более стабилен, чем в 2018 году.

По итогам 2025 года дефицит госбюджета Армении ожидается в размере 5,5% ВВП или, в абсолютных цифрах, 600 млрд драмов (около $1 млрд 558 млн).

В 2027-2028 годах показатель превысит 54%.