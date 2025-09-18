Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Пашинян: В правительстве Армении отставок не планируется

    В регионе
    • 18 сентября, 2025
    • 13:26
    Пашинян: В правительстве Армении отставок не планируется

    В правительстве Армении, в частности, на уровне вице-премьеров, отставок не планируется.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе брифинга.

    "В партии "Гражданский договор" рассветы всегда мирные, однако этот мир никогда не превращался в болото", - отметил он.

    По его словам, "рассветы в партии "Гражданский договор" настолько мирные, что партия живет своей повседневной жизнью".

    "В партии постоянно бывают дискуссии, где царит конкурентная среда. Наша цель - сохранить эту конкурентную среду в рамках здоровой, политической логики", - сказал Пашинян.

    Армения Никол Пашинян отставки правительство "Гражданский договор"
    Baş nazir: Ermənistan hökumətində istefalar gözlənilmir

    Последние новости

    13:57

    Обнародовано число граждан Азербайджана, обучающихся в вузах Украины

    Наука и образование
    13:56

    Фон дер Ляйен: Европа должна ускориться ради конкурентоспособности

    Другие страны
    13:53

    Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве в Шамкире

    Происшествия
    13:53

    Во Франции самолет полчаса кружил над Корсикой из-за спящего диспетчера

    Это интересно
    13:52

    Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета

    Внешняя политика
    13:46

    Премьер Азербайджана: Обмен мнениями в рамках ОТГ значим для стабильности и безопасности региона

    Внешняя политика
    13:40

    Али Асадов: Азербайджан вложил в страны ОТГ почти $21 млрд инвестиций

    Внешняя политика
    13:32

    СМИ: Сирия заключит соглашения о безопасности с Израилем к концу 2025 года

    Другие страны
    13:26

    Пашинян: В правительстве Армении отставок не планируется

    В регионе
    Лента новостей