Пашинян: В правительстве Армении отставок не планируется

В правительстве Армении, в частности, на уровне вице-премьеров, отставок не планируется.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе брифинга.

"В партии "Гражданский договор" рассветы всегда мирные, однако этот мир никогда не превращался в болото", - отметил он.

По его словам, "рассветы в партии "Гражданский договор" настолько мирные, что партия живет своей повседневной жизнью".

"В партии постоянно бывают дискуссии, где царит конкурентная среда. Наша цель - сохранить эту конкурентную среду в рамках здоровой, политической логики", - сказал Пашинян.