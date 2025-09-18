Пашинян: В правительстве Армении отставок не планируется
В регионе
- 18 сентября, 2025
- 13:26
В правительстве Армении, в частности, на уровне вице-премьеров, отставок не планируется.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе брифинга.
"В партии "Гражданский договор" рассветы всегда мирные, однако этот мир никогда не превращался в болото", - отметил он.
По его словам, "рассветы в партии "Гражданский договор" настолько мирные, что партия живет своей повседневной жизнью".
"В партии постоянно бывают дискуссии, где царит конкурентная среда. Наша цель - сохранить эту конкурентную среду в рамках здоровой, политической логики", - сказал Пашинян.
