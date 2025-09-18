İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Baş nazir: Ermənistan hökumətində istefalar gözlənilmir

    Region
    • 18 sentyabr, 2025
    • 13:41
    Baş nazir: Ermənistan hökumətində istefalar gözlənilmir

    Ermənistan hökumətində, xüsusilə baş nazirlərin müavinləri səviyyəsində istefalar planlaşdırılmır.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Baş nazir Nikol Paşinyan brifinqdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, "Mülki müqavilə" partiyası gündəlik həyatını yaşayır.

    "Partiyada daim müzakirələr olur, rəqabət mühiti hökm sürür. Məqsədimiz bu rəqabət mühitini sağlam, siyasi məntiq çərçivəsində qoruyub saxlamaqdır", - N.Paşinyan qeyd edib.

    Пашинян: В правительстве Армении отставок не планируется

