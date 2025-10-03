Пашинян: В ближайшее время на Южном Кавказе откроются транспортные коммуникации

В ближайшее время на Южном Кавказе обязательно состоится открытие транспортных коммуникаций.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на форуме "Горнодобывающая промышленность" в Цахкадзоре.

"Я уверен, что утвержденный между Арменией и Азербайджаном мир, а также ожидаемое открытие региональных инфраструктур и транспортных коммуникаций, которые обязательно состоятся в ближайшее время, будут способствовать формированию более благоприятной среды для горнодобывающей отрасли", - сказал он.