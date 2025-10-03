Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Пашинян: В ближайшее время на Южном Кавказе откроются транспортные коммуникации

    В регионе
    • 03 октября, 2025
    • 11:02
    Пашинян: В ближайшее время на Южном Кавказе откроются транспортные коммуникации

    В ближайшее время на Южном Кавказе обязательно состоится открытие транспортных коммуникаций.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на форуме "Горнодобывающая промышленность" в Цахкадзоре.

    "Я уверен, что утвержденный между Арменией и Азербайджаном мир, а также ожидаемое открытие региональных инфраструктур и транспортных коммуникаций, которые обязательно состоятся в ближайшее время, будут способствовать формированию более благоприятной среды для горнодобывающей отрасли", - сказал он.

    Никол Пашинян Армения Южный Кавказ транспортные коммуникации
    Paşinyan: Yaxın vaxtlarda Cənubi Qafqazda nəqliyyat kommunikasiyaları açılacaq

    Последние новости

    11:36

    Шахин Махмудзаде: ЦБА внедрит систему надзора за "зеленым камуфляжем" - ИНТЕРВЬЮ

    Финансы
    11:35

    В Сумгайытском промпарке до конца 2025 года будет произведено 300 электробусов

    Промышленность
    11:35

    Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в атомной промышленности

    Энергетика
    11:28

    Ильхам Алиев поздравил президента Ирака

    Внешняя политика
    11:27
    Видео

    В Азербайджане начало вещание новое радио

    Армия
    11:27

    Ильхам Алиев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера по случаю Дня германского единства

    Внешняя политика
    11:27

    Ильхам Алиев поздравил южнокорейского коллегу

    Внешняя политика
    11:24

    Азербайджан и Литва обменялись мнениями о возврате НДС наличными

    Бизнес
    11:21

    Микаил Джаббаров: В Азербайджане наблюдается повышение конкурентоспособности

    Бизнес
    Лента новостей