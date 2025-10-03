Пашинян: В ближайшее время на Южном Кавказе откроются транспортные коммуникации
В регионе
- 03 октября, 2025
- 11:02
В ближайшее время на Южном Кавказе обязательно состоится открытие транспортных коммуникаций.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на форуме "Горнодобывающая промышленность" в Цахкадзоре.
"Я уверен, что утвержденный между Арменией и Азербайджаном мир, а также ожидаемое открытие региональных инфраструктур и транспортных коммуникаций, которые обязательно состоятся в ближайшее время, будут способствовать формированию более благоприятной среды для горнодобывающей отрасли", - сказал он.
Последние новости
11:36
Шахин Махмудзаде: ЦБА внедрит систему надзора за "зеленым камуфляжем" - ИНТЕРВЬЮФинансы
11:35
В Сумгайытском промпарке до конца 2025 года будет произведено 300 электробусовПромышленность
11:35
Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в атомной промышленностиЭнергетика
11:28
Ильхам Алиев поздравил президента ИракаВнешняя политика
11:27
Видео
В Азербайджане начало вещание новое радиоАрмия
11:27
Ильхам Алиев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера по случаю Дня германского единстваВнешняя политика
11:27
Ильхам Алиев поздравил южнокорейского коллегуВнешняя политика
11:24
Азербайджан и Литва обменялись мнениями о возврате НДС наличнымиБизнес
11:21