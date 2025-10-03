İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Paşinyan: Yaxın vaxtlarda Cənubi Qafqazda nəqliyyat kommunikasiyaları açılacaq

    Region
    • 03 oktyabr, 2025
    • 11:11
    Paşinyan: Yaxın vaxtlarda Cənubi Qafqazda nəqliyyat kommunikasiyaları açılacaq

    Yaxın vaxtlarda Cənubi Qafqazda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması mütləq baş tutacaq.

    "Report"un Ermənistan KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Tsaxkadzorda "Dağ-mədən sənayesi" forumunda bəyan edib.

    "Əminəm ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında təsdiqlənmiş sülh, həmçinin regional infrastrukturların və nəqliyyat kommunikasiyalarının yaxın zamanda mütləq baş tutacaq gözlənilən açılışı dağ-mədən sənayesi üçün daha əlverişli mühitin formalaşmasına kömək edəcək", - o bildirib.

    Paşinyan Ermənistan
    Пашинян: В ближайшее время на Южном Кавказе откроются транспортные коммуникации

    Son xəbərlər

    11:35

    Şahin Mahmudzadə: "Yaşıl yuyulma" riskləri Mərkəzin Bankın nəzarət mexanizmləri ilə ölçüləcək" - MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    11:34

    Elnur Bağırov: "Azərbaycanda rəqabəti məhdudlaşdıran sazişlərlə mübarizə gücləndirilməlidir"

    Biznes
    11:32

    Dövlət Xidməti "Red Wolf" adlı haker-aktivist qruplaşması ilə bağlı xəbərdarlıq edib

    İKT
    11:27

    ABADA VII Beynəlxalq Nəqliyyat‑Logistika Biznes Forumunda iştirak edib

    İnfrastruktur
    11:26

    Prezident İlham Əliyev: Almaniya bizim üçün vacib tərəfdaş ölkədir

    Xarici siyasət
    11:25

    Agentlik rəsmisi: "Neftçala Sənaye Məhəlləsi tam dolub"

    Sənaye
    11:22

    Azərbaycan Prezidenti Alman Birliyi Günü münasibəti ilə Frank-Valter Ştaynmayeri təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:22

    Mikayıl Cabbarov: "Tənzimləyici qurumların bazar iştirakçısı olması sistemli risk yaradır"

    Biznes
    11:19

    İlham Əliyev İraq prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti