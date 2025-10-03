Paşinyan: Yaxın vaxtlarda Cənubi Qafqazda nəqliyyat kommunikasiyaları açılacaq
Region
- 03 oktyabr, 2025
- 11:11
Yaxın vaxtlarda Cənubi Qafqazda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması mütləq baş tutacaq.
"Report"un Ermənistan KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Tsaxkadzorda "Dağ-mədən sənayesi" forumunda bəyan edib.
"Əminəm ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında təsdiqlənmiş sülh, həmçinin regional infrastrukturların və nəqliyyat kommunikasiyalarının yaxın zamanda mütləq baş tutacaq gözlənilən açılışı dağ-mədən sənayesi üçün daha əlverişli mühitin formalaşmasına kömək edəcək", - o bildirib.
